Dronefabrikkene skal ha blitt truffet med «langtrekkende høypresisjonsvåpen»,

og russisk luftvern skal ha stanset til sammen fem amerikanskproduserte Himars-raketter og 25 droner.

Ingen av disse påstandene har blitt verifisert av uavhengige kilder.

USA, Storbritannia, Nederland og Danmark lover mer luftvern

Sammen skal fire Nato-medlemsland sørge for å sende ytterligere luftvernutstyr til Ukraina. Med i pakken er blant annet flere hundre luftvernraketter.

Leveransene har allerede begynt, og resten av utstyret bør leveres i løpet av noen uker, heter det i en felles uttalelse fra de fire landene torsdag.

Kunngjøringen kommer i forkant av et møte i den såkalte kontaktgruppen for land som donerer våpen til Ukraina.

Ukraina hevder de gjør framgang tross sterk motstand

Ukrainske styrker gjør framgang i sin motoffensiv, tross at russiske styrker gjør sterk motstand, ifølge Ukrainas viseforsvarsminister.

Det er særlig på sørfronten at det går framover, ifølge Hanna Maljar. Hun forteller om «gradvis, men stabil framgang» og hevder Ukraina også gjør framgang i øst. Blant annet skal de ha rykket fram 3 kilometer i Bakhmut-området.

Fra de russiskokkuperte delene av Kherson-fylket hevdes det at et barn ble drept i et ukrainsk artilleriangrep torsdag.

