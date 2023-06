Det er særlig på sørfronten at det går framover, ifølge Hanna Maljar. Hun forteller om «gradvis, men stabil framgang» og hevder Ukraina også gjør framgang i øst. Blant annet skal de ha rykket fram 3 kilometer i Bakhmut-området.

Fra de russiskokkuperte delene av Kherson-fylket hevdes det at et barn ble drept i et ukrainsk artilleriangrep torsdag.