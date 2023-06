Ifølge en pressemelding fra Forsvarsdepartementet bidrar Norge med selve granatene, mens Danmark donerer tilhørende brannrør, kruttposer og tennpatroner.

– Ukraina har et omfattende behov for artilleriammunisjon. Det er prekært, og det haster. Vi har derfor bestemt oss for å gå sammen med Danmark om en ny donasjon, slik at Ukraina får ammunisjonen så raskt som mulig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Donasjonen offentliggjøres samme dag som Natos forsvarsministre samles til et to dager langt møte i Brussel.

– Enorme behov i Ukraina

Gram understreker at det er viktig med fortsatt støtte til Ukraina.

– Ukraina er i en forsvarskamp, de prøver å vinne tilbake territorium. Derfor donerer vi nå 16.000 artillerigranater, 9000 av disse i samarbeid med Danmark og 7000 fra egen beholdning, sier Gram til TV 2.

Tidligere har Norge donert 20.000 artillerigranater. Til sammen har Norge dermed donert 27.000 artillerigranater alene og 17.000 sammen med Danmark. Men våpnene blir raskt brukt opp, særlig nå som den ukrainske offensiven er i gang.

– Ja, behovene er enorme. Derfor er det viktig at mange land stiller opp med det man kan bidra med og derfor tar vi en ny donasjon, sier Gram.

Artillerigranatene kan brukes i flere typer artilleriskyts, blant annet i M109 som Norge har donert tidligere.

– Akseptabelt for nasjonal beredskap

Gram har ikke kommentert hva donasjonen vil koste, men viser til at Norge har vedtatt Nansen-programmet som bidrar til militær støtte til Ukraina. Han sier ammunisjonen vil bli gjenskaffet. Konsekvensene for den nasjonale beredskapen er vurdert som akseptabel.

Danmarks fungerende forsvarsministere Troels Lund Poulsen gjentar poenget fra sin norske kollega om at Ukraina har et stort og akutt behov i kampen mot Russland.

– Det er Danmark sammen med andre EU- og Nato-land i full gang med å komme i møte med en rekke ulike tiltak. Sammen med Norge kan vi nå sende flere enn 9000 komplette artilleriskyts innen kort tid, sier Lund Poulsen.

I tillegg vil Danmark alene donere ytterligere 1.500 komplette artilleriskudd og 500 granater.