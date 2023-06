Sudans hær hevder at guvernør er drept av RSF-militsen

Rapid Support Forces (RSF) står bak bortføring og drap på delstaten Vest-Darfurs guvernør Khamis Abbakar, hevder hæren i Sudan.

I en uttalelse natt til torsdag norsk tid kaller hæren drapet på guvernøren er en brutal handling. Uttalelsen kom etter at to sudanske regjeringskilder hadde sagt det samme overfor Reuters.

Abbakar ble drept onsdag, bare noen timer etter at han hadde beskyldt RSF og RSF-allierte militsgrupper for folkemord, ifølge de to kildene.

– Sivile blir drept vilkårlig og i stort antall, sa Abbakar til Al-Hadath TV tidligere onsdag. Han ba da om at verdenssamfunnet må gripe inn.

RSF har ikke svart på Reuters' henvendelser om kommentarer til saken.

Konflikten mellom regjeringshæren i Sudan og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF) har utløst humanitær krise både i hovedstaden Khartoum og andre store byer i regionene Kordofan og Darfur.

Ifølge aktivister er 1.100 mennesker blitt drept i provinsen Vest-Darfurs hovedstad El Geneina siden maktkampen mellom hæren og RSF startet i midten av april.

Angrepene var først rettet mot områder i El Geneina der medlemmer av masalit-stammen bor, men angrepene har siden spredt seg til hele byen, hevdet guvernøren før han ble drept onsdag.

– Vi har ikke sett tegn til at hæren har forlatt basen sin for å forsvare folket, la han til.