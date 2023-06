Styringsrenta er blitt hevet ti ganger på rad, men på rentemøtet onsdag besluttet USAs sentralbank å la renta være uendret.

Styringsrenta i USA er på mellom 5 og 5,25 prosent. Sentralbanken opplyser at den holder renta uendret fordi det er behov for å vurdere informasjonen fra forskjellige økonomiske oppdatering og hvordan de påvirker pengepolitikken.

Sentralbanken tror imidlertid at det ikke er slutt på renteøkningene for denne gang. Den spår to mindre økninger seinere i 2023 og en rentetopp på 5,5 til 5,75 prosent.

Renta er blitt økt flere ganger for å få prisveksten under kontroll. Sentralbanken sier det fortsatt er et mål om å få en prisvekst på rundt 2 prosent. Det amerikanske arbeidsdepartementets tall viser at prisveksten falt til drøyt 4 prosent i mai.

Enkelte økonomer i sentralbanken tror at renta må opp på over 6 prosent for å klare å nå inflasjonsmålet, mens det store flertallet ser for seg at det holder å nå opp til 5,75 prosent.

Det er ventet at det kan bli en renteøkning allerede om en måned. Sentralbankens beskjed om at det kan bli aktuelt å øke renta to ganger til i år, kom overraskende på mange.