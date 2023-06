Ukraina rykker fram: – Ekstremt harde kamper

Viseforsvarsminister Hanna Maliar sier at de ukrainske styrkene har delvis suksess. De har rykket fram 2–500 meter i områder nær Bakhmut og 300–350 meter i retning av Zaporizjzja, sier hun.

– Styrkene våre står overfor ekstremt harde kamper og en fiende med overlegenhet i lufta, sier Maliar.

Hun sier at de ukrainske tapene er langt lavere enn tapene på russisk side. Ifølge henne er antallet drepte russiske soldater 8,73 ganger høyere enn tallet på drepte ukrainere den siste uka i Khortytsia-delen av fronten.

– Vi vet ikke om det vil bli et vendepunkt i krigen

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg mener det fortsatt er for tidlig å trekke konklusjoner av den ukrainske motoffensiven.

– Dette er fortsatt tidlige dager med motoffensiven, og vi vet ikke om det vil bli et vendepunkt i krigen, sa Stoltenberg under en pressekonferanse onsdag i forkant av Natos forsvarsministermøte, skriver European Pravda.

Han la imidlertid til at ukrainske styrker rykker frem og frigjør flere okkuperte områder, og at Ukrainas fremgang på slagmarken vil styrke Kievs forhandlingsposisjon.

– Jo mer land ukrainerne klarer å frigjøre, jo sterkere vil hånden deres være ved forhandlingsbordet, og jo mer sannsynlig er det at Russlands president Vladimir Putin vil forstå at han aldri vil vinne og at han ikke kan delta i forhandlinger for en rettferdig fred, sa Natos generalsekretæren, og la til at Nato-støtte utgjør en reell forskjell på slagmarken.

Video: Her angriper Russland «stridsvognen»