Gutten omtalt som Lai (18) ble funnet død 4. mai utenfor leiligheten til sin nye ektemann, som i taiwanske medier kalles Hsia (26). Hsia og Lai ble registrert som ektefeller kun to timer før tenåringen ble funnet død.

Mens millionærarvingen Lai var student, skal Hsia skal ha vært eiendomsmeglerassistent for Lai-familiens verdier, og det homofile paret skal kun ha møttes et par ganger før giftemålet var et faktum.

Moren sikker på skittent spill

Lais mor, som kun to måneder tidligere hadde mistet ektemannen, krevde at politiet startet drapsetterforskning. Som følge av farens død, hadde Lai arvet verdier for minst 500 millioner taiwanske dollar, tilsvarende over 170 millioner norske kroner. Moren mener Lai ikke en gang var homofil, og ble lurt av det som en kort periode ble hans ektemann.

Ifølge taiwansk media skal de første meldingene om dødsfallet tydet på at han falt ut av tiende etasje i leilighetsbygget i byen Taichung, men rettsmedisinske undersøkelser familien fikk utført, tyder på at dette fremstår som en usannsynlig dødsårsak.

Levningene viste tegn på brudd i den ene albuen, og ingen tegn til blødninger verken i hodet eller i bukhulen. Eksperten familien hadde hyret mente skadene ville vært langt større om det var fallet som drepte ham.

Lanserer egen teori

Eksperten lanserer en ny teori, nemlig at Lai ble forgiftet og kan ha kastet opp kort tid i forveien av dødsfallet. Han mener dette forklarer hvorfor gresset han ble funnet på, var misfarget, sammenlignet med området rundt.

– Det er det rareste tilfellet jeg har vært borti, sier Michael Hsu, som er morens advokat, overfor The Sydney Morning Herald.

Taiwansk påtalemyndighet sier de fortsatt venter på resultatene fra sin obduksjonsrapport og anmoder familien om å ha tålmodighet i påvente av deres etterforskning. Hsia er løslatt etter å ha betalt kausjon.

Taiwan er ett av svært få asiatiske land som har åpnet for ekteskap mellom likekjønnede, og saken har skapt nytt søkelys på loven som åpner for dette.