Det har lenge vært varslet at Russland vil utplassere slike våpen i nabolandet. I et intervju med russisk statlig TV hevder Lukasjenko at Belarus nå har fått kjernefysiske våpen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Vi har missiler og bomber som vi har mottatt fra Russland, sier den belarusiske presidenten.

– Bombene er tre ganger så kraftige som dem som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki, sier han også i intervjuet med TV-kanalen Russland-1.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Undertegnet i mai

Tidligere denne måneden sa Vladimir Putin at Russland ville begynne å utplassere taktiske atomvåpen i Belarus rundt 7. juli.

– Alt er i henhold til planen, og alt er stabilt, hevdet den russiske presidenten.

En avtale om utplassering av våpnene ble undertegnet i mai. Myndighetene i Minsk sa den gang at belarusiske soldater allerede hadde fått opplæring i bruk av Iskander-systemet, som kan avfyre raketter med atomstridshoder.

Taktiske atomvåpen er blant annet beregnet for bruk på slagmarken og er ikke like kraftige som strategiske atomvåpen. Russland har ikke utplassert slike våpen utenfor landets grense siden Sovjetunionens fall.

Se video: Her skal russiske soldater angripe sine egne

Vil rådføre seg

– Gud forby at jeg må ta en avgjørelse om å bruke disse våpnene, men det ville ikke vært noen nøling i møte med aggresjon, heter det i en uttalelse fra Lukasjenko tidligere tirsdag.

I intervjuet senere samme dag gjorde han det klart at han vil rådføre seg med Putin før han bruker noen av de taktiske atomvåpnene.

– Jeg vil ringe ham, og uansett hvor han er, så svarer han. Hvis han ringer, så svarer jeg når det måtte være. Det er ikke noe problem i det hele tatt å koordinere et angrep, hevder Lukasjenko.

Han understreket også at det var han som ba Putin om å utplassere våpnene i Belarus. Han hevder at dette er nødvendig for å kunne avskrekke mulig aggresjon.

– Jeg tror ikke noen har lyst å kjempe mot et land med disse våpnene. Dette er avskrekkingsvåpen, sa han.

2000 våpen

Det er ikke kjent hvor mange taktiske atomvåpen Russland sender til Belarus, men ifølge en fersk rapport fra Nuclear Weapons Ban Monitor hadde Russland inntil nylig 1674 utplasserte atomvåpen i sitt arsenal.

Avgjørelsen om å sende taktiske atomvåpen til Belarus har høstet mye kritikk fra Vesten. Blant andre har USA vært svært skeptiske, noe Russland igjen har svart på ved å kalle USA for hyklersk.

USA har i flere tiår hatt atomvåpen utplassert i flere europeiske land, blant annet i Tyskland. USA har også atomvåpen i Nederland, Belgia, Italia og Tyrkia. I tillegg har Nato-landene Frankrike og Storbritannia sine egen atomvåpen.