Kirkegjengere i kø for å høre gudstjeneste ledet av chatbot

I 40 minutter deltok de i en gudstjeneste utformet og gjennomført av kunstig intelligens (KI).

– Gudstjenesten var min idé, men jeg var bare en deltaker. 98 prosent kom fra maskinen, sier initiativtakeren, den 29 år gamle teologen og filosofen Jonas Simmerlein, til nyhetsbyrået Associated Press.

– Det er en ære å preke for dere

Den eksperimentelle gudstjenesten ble avholdt i en fullsatt St. Paul-kirke i Fürth under en lutheransk kirkefestival. Fra en storskjerm ble kirkegjengerne bedt om å reise seg og prise Herren.

– Kjære venner. Det er en ære for meg å preke for dere som den første kunstige intelligensen under årets festival for protestanter i Tyskland, lød det monotont og uttrykksløst fra storskjermen.

Festivalen arrangeres på ulike steder i Tyskland hvert andre år og samler titusener troende som synger, ber og diskuterer sin tro. I tillegg diskuteres det dagsaktuelle tema.

«Nå er tiden inne»

I år var global oppvarming, krigen i Ukraina – og kunstig intelligens de store temaene under mottoet «Nå er tiden inne».

Dette slagordet var en av setningene Jonas Simmerlein la inn da han ba ChatGPT om å utvikle prekenen.

– Jeg matet KI med at vi er en kirkelig forsamling, og at chatboten skulle holde prekenen. Jeg ba også om at seremonien måtte inneholde salmer og en velsignelse mot slutten. Det endte i en ganske solid gudstjeneste, sier Simmerlein.

Fire avatarer la fram budskapet

Kirkegjengerne lyttet oppmerksomt på at den kunstige intelligensen preket om å legge fortiden bak seg, konsentrere seg og hva som skjer nå, overvinne frykten for å dø, og aldri miste troen på Jesus Kristus.

Fire ulike avatarer, to unge kvinner og to unge menn, byttet på å «lede» gudstjenesten. Til tider bredte det seg latter i forsamlingen når avatarene tok i bruk floskler og med helt uttrykksløse ansikt sa «vi må gå i kirken regelmessig for å holde på troen».

– Hadde verken hjerte eller sjel

Entusiaster i forsamlingen grep til mobilene sine og videofilmet den spesielle seansen. Andre var mer tilbakeholdne og lot være å delta i felles bønn med et ikke-menneske.

Heiderose Schmidt (54) lot seg begeistre i starten, men kjente at entusiasmen var dalende etter hvert.

– Det var verken hjerte eller sjel. Avatarene viste ingen følelser. De var helt uten kroppsspråk og snakket så monotont at det ble vanskelig å følge med. Kanskje er dette annerledes for den yngre generasjonen, sier hun til AP.

– Ventet det skulle bli verre

Pastoren Marc Jansen (31) hadde med seg en gruppe tenåringer til gudstjenesten. Han finner eksperimentet i St. Paul-kirken mer fengende.

– Jeg hadde faktisk ventet at det skulle bli verre. Men jeg ble positivt overrasket over hvor godt det fungerte, sier Jansen, som riktignok savnet følelser og spiritualitet.

Anna Puzino (28) forsker på etikk i teknologi ved Universitetet i Twente i Nederland. Hun ser muligheter for å bruke KI i religion. Det kan gjøre gudstjenester lettere tilgjengelig for troende som av ulike grunner ikke kan være til stede og dele opplevelsen sammen med andre, mener hun.

Men Puzino ser også farer ved ikke-menneskelig ledelse av gudstjenester.

– Utfordringen er at KI er likt mennesket, og at det er lett å bli forført. Dessuten har vi ikke bare én kristen mening. Vi må vokte oss for at KI blir brukt til å spre bare én oppfatning, sier hun.

Kan ikke erstatte presten

Initiativtakeren Jonas Simmerlein understreker at det ikke er hans intensjon å erstatte kirkelige ledere med KI, men heller å se det som et hjelpemiddel.

– Noen prester henter inspirasjon i litteratur. Hvorfor ikke spørre chatboten om ideer til den kommende gudstjenesten, sier Simmerlein.

Han mener seansen i Bayern også viste begrensningene ved å implementere KI i kirke og religion. Det var ingen samhandling mellom de troende og presten. Chatboten var ikke i stand til å reagere og justere seg til latteren som flere ganger bredte seg i forsamlingen.

– Presten er en del av menigheten. Hun lever sammen med dem, begraver folk, og kjenner dem fra starten av livet. KI kan ikke gjøre det. KI kjenner ikke menigheten, sier Simmerlein.