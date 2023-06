Rekordmange mennesker er drevet på flukt

Syriske barn spiller fotball i flyktningleiren Bar Elias i Libanon. UNHCR slår fast at verdens lav- og mellominntektsland tar imot flest flyktninger, og at det er nødvendig med bredere internasjonal innsats for å sikre mennesker på flukt. I slutten av mai i år meldte FN at de ville utsette planene om å betale bistand til syriske flyktninger i det kriserammede Libanon i dollar, etter lokal motstand. Arkivfoto: AP / NTB Foto: NTB