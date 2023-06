Bare uker før de to Nord Stream-rørledningene ble sprengt, advarte CIA Ukraina mot å gjennomføre sabotasjeaksjonen de hadde fått kjennskap til. Det skrev Wall Street Journal tirsdag, med henvisning til at CIA hadde mottatt detaljert informasjon om en ukrainsk plan om å sprenge de to gassrørledningene i Østersjøen.

Informasjonen kom ifølge avisens kilder fra Nederlands militære etterretningstjeneste, som hadde fått kjennskap til at et sabotasjeteam fra Ukraina planla å leie en seilbåt og benytte denne til å frakte en gruppe dykkere til stedet der rørledningene skulle sprenges.

Onsdag kommenterte ministerråd Andrej Ledenev ved den russiske ambassaden i Washington disse opplysningene. Han sa at det trengs en åpen og objektiv etterforskning, og at det han mener er USAs rolle, bør «klargjøres».

– Det ville vært nyttig å tenke på årsakene bak den gjenstridige uvilligheten fra et samlet Vesten om å iverksette en åpen og objektiv internasjonal etterforskning under oppsyn av FNs sikkerhetsråd av terrorangrepene i Østersjøen, uttalte Ledenev.