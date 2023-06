New Zealand og Fiji inngår forsvarssamarbeid

New Zealands forsvarsminister Andrew Little sier at avtalen er viktig for å kunne få i stand et mer effektivt militærsamarbeid.

New Zealand, Australia og andre vestlig-allierte land i regionen forsøker å hindre stillehavsnasjoner fra å inngå sikkerhetssamarbeid med Kina. I fjor inngikk Kina en sikkerhetsavtale med Salomonøyene.

Little sier at øystater i Stillehavet står overfor store sikkerhetsutfordringer i tiden som kommer, blant annet når det gjelder klimaendringer, og han oppfordrer alle land i regionen til å samarbeide.

Avtalen ble signert onsdag etter at Fijis statsminister Sitiveni Rabuka i forrige uke besøkte New Zealand for å ferdigstille avtalen.