Den russiske presidenten gjentar anklagen om at vestlige land forsøker å nedkjempe Russland i Ukraina og sier at Kreml har sin egen «fredsplan» for landet.

Putin truet tirsdag også med å trekke Russland fra avtalen som sikrer korneksport fra ukrainske havner via Svartehavet, og hevdet at deler av avtalen ikke er overholdt.

I et TV-overført møte med korrespondenter i Kreml sa Putin at avtalen som skulle komme «vennligsinnede» land i Afrika og Latin-Amerika til gode, i stedet har kommet Europa til gode.

– Europeiske land har mottatt mesteparten av kornet fra Ukraina og dermed sikret landet tilgang til utenlandsk valuta, sa han.

