Forrige uke ble det for alvor klart at Ukraina har igangsatt sin lenge varslede motoffensiv. De siste dagen har det blitt meldt om harde kamper øst og sør i det krigsherjede landet.

Russland kjemper nå en mer defensiv krig enn tidligere. Det kan få konsekvenser for de russiske luftstyrkene.

– Slik det er nå må Russland begynne å bruke luftmakt defensivt mot bakkestyrker. Og jeg tror at hvis den ukrainske offensiven er vellykket og de oppnår et gjennombrudd, kan det tvinge russerne til å gjøre mer risikable ting, sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen til ABC Nyheter.

– Gode luftvernsystemer

Haga er ekspert på russisk luftmakt og militærmakt, doktrine og operasjoner. Han forklarer at det har vært vanskelig for russerne å utnytte kampflyene sin fullt ut i den nå halvannet år lange krigen. Det samme gjelder for Ukraina.

– En grunn til at luftkrigen i Ukraina har blitt som den har blitt er at begge parter har gode luftvernsystemer. Som følge av det gode ukrainske luftvernet har Russland mistet mye av muligheten til å angripe bevegelige mål på ukrainsk territorium, for det er risikabelt, sier Haga til ABC Nyheter.

– Den ukrainske offensiven kan legge et press på det russiske flyvåpenet fordi de som en nå defensiv part må angripe bevegelige mål som truer og eventuelt bryter gjennom de russiske linjene. Da må de fly lavt og utsette seg for ukrainsk kampluftvern. Det er risikabelt.

Ukraina får mer

Som Haga nevner har begge parter i krigen vært i besittelse av gode luftvernsystemer gjennom krigen. I slutten av mai kunngjorde det amerikanske forsvarsdepartementet at en ny støttepakke til Ukraina.

Støttepakken skal blant annet bestå av luftvernsutstyr i form av missilene Patriot, AIM-7 og Stinger. I tillegg får Ukraina ammunisjon til ulike former for bakkeartilleri.

Ukraina mottok også et titalls kampfly av typen Mig-29 fra Slovakia og Polen denne våren.

Russland meldte på sin side om en nedskyting av et ukrainsk kampfly i helgen. Flyet av typen Su-25 ble skutt ned i Kherson-regionen sør i Ukraina, hevder Russland.