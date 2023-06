Golden Globe-prisutdelingen er solgt – omstridt presseforening legges ned

Selskapet Eldridge Industries har med kjøpet overtatt Golden Globe Awards, mens produksjonsselskapet Dick Clark Productions (DCP) fortsatt skal ha ansvaret for fjernsynssendingen. Eldridge og Penske Media eier i fellesskap DCP.

Salget skjer etter at HFPA som arrangør og prisutdeler ikke har klart å reparere omdømmet sitt. HFPA har blitt beskyldt for uryddig og uredelig økonomi, samt manglende mangfold ved å ikke ha noen svarte journalister i sine rekker. Kritikken mot HFPA førte til at det amerikanske fjernsynsnettverket NBC droppet Golden Globe-seremonien i fjor. I år sendte NBC prisutdelingen. Men så langt har ingen påtatt seg oppgaven med å kringkaste neste års seremoni.

Eldridge Industries' styreformann Todd Boehly sier at hensikten er å legge ned HFPA i sin nåværende form. Den ikke-kommersielle organisasjonen HFPA, som i dag består av utenlandske kulturjournalister i USA, skal gjøres om til et selskap med utbytte og lønnede ansatte.

De 310 nåværende medlemmene i HFPA skal få stemme over neste års prisutdelinger, opplyser en talsperson.

Salget er godkjent av myndighetene i California. Salgssummen er ikke offentliggjort.