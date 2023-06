Iran og Venezuela vil styrke handelen

Det fortalte Irans president Ebrahim Raisi mandag under sitt besøkt i Caracas.

Under besøket hos president Nicolás Maduro skrev de under på en prinsippavtale om å utvide samarbeidet innen oljesektoren. Målet er å kunne iverksette felles prosjekter som en utvidelse av et allerede nært oljesamarbeid.

Iran og Venezuela er begge underlagt amerikanske sanksjoner. I fjor skrev de to landene under på en 20-årig samarbeidsplan om partnerskap innen blant annet olje og forsvar.

Venezuela har verdens største oljereserver, men landet klarer ikke å produsere nok bensin og diesel. Det har ført til drivstoffmangel i landet der sjåfører har måttet stå flere timer i kø ved bensinstasjonene. Som del av 20-årsavtalen skal Iran reparere raffinerier i Venezuela.

Venezuela var første stopp på Raisis besøk til Latin-Amerika. Han skal også besøke Cuba og Nicaragua.