Lørdag dukket det opp flere demonstranter med naziflagg utenfor fornøyelsesparken Disneyworld i Orlando i Florida i USA.

Demonstrantene hadde også flagg og plakater med støtteord til Florida-guvernør Ron DeSantis, som har kunngjort at han stiller i det kommende amerikanske presidentvalget.

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant Insider og Newsweek.

Langvarig konflikt

Ron DeSantis og Disney har det siste året vært i konflikt over førstnevntes anti-LHBT-lovforslag, som har blitt kalt «Ikke si homo»-loven, som forbyr diskusjoner om kjønnsidentitet og seksuell legning i skoler og barnehager i Florida. Loven er formelt kjent som «Parental Rights in Education Act».

Disney var høylytt i kritikken av loven og selskapet kunngjorde at det ville jobbe mot den. Etter at dette ble klart gikk DeSantis og andre republikanere inn for å arbeide med å ta makten fra Disneyworld i fylkeskommunen der Disneyworld ligger. Feriestedet og fornøyelsesparken ligger i Reedy Creek-distriktet og fikk i 1967 muligheten til å opptre som sin egen fylkeskommune.

I februar 2023 godkjente lovgiverne i Florida et lovforslag som ga DeSantis kontroll over spesialdistriktet, og opphevet dermed makten Disneyworld hadde i distriktet.

Disney-sjef Bob Iger har rettet et søksmål mot DeSantis som følge av grepet.

Se video: Her går det galt for Biden (saken fortsetter under videoen).

– Avskyelig

Nazister stiller seg tradisjonelt svært kritiske til LHBT-bevegelsen. Folkebevegelsen kjemper for rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. De steile frontene mellom enkelte republikanere og ytre høyre og ytre venstre med flere i USA omtales av flere som «kulturkrigen».

Ron DeSantis er ikke med i noe nazistisk gruppe. Han har ikke uttalt seg om demonstrantene utenfor Disneyworld, som demonstrerte med både hakekors og hans navn.

Holocaustmuseet i Florida var blant de som reagerte på demonstrasjonen utenfor fornøyelsesparken i helgen.

– Visninger av nazistiske symboler er avskyelig, og denne demonstrasjonen var tydelig ment å fornærme og provosere. Ingen familie skal bli konfrontert med hatsymboler, skal museet ha uttalt ifølge Insider.

Også i mai dukket det opp demonstranter med nazisymboler utenfor Disneyworld.