Ukrainsk flyktning vant 5,8 millioner på skrapelodd i Belgia

Mannen er mellom 18 og 24 år og har bodd i Brussel det siste året. Gevinsten tilsvarer rundt 5,8 millioner kroner.

– Han har blandede følelser. Det er vanskelig å være glad med tanke på alt som skjer i hjemlandet, sier en talsperson for det belgiske nasjonallotteriet.

Vinneren skal først holde fest for å takke alle som har hjulpet ham med å bli integrert i Belgia, deretter bruke penger for å hjelpe Ukraina. Han har planer om å reise hjem så snart krigen er over, selv om han er fornøyd med livet i Belgia.