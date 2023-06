Danmark sender 2000 artillerigranater til Ukraina

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen informerte Folketingets utenrikskomité om saken mandag.

– Det er en konkret forespørsel fra Ukraina, innenfor en ramme på rundt en kvart milliard, sp det er snakk om et betydelig bidrag, sier Løkke.

– Vi kan alle se at en offensiv så smått er i gang. Ukraina har klart å holde Russland stangen, og nå er tiden kommet til å gi dem svar. Da krever det at de har kapasitetene de trenger, inkludert ammunisjon, sier utenriksministeren.

De to ministrene vil foreløpig ikke si noe mer om det nye militære bidraget.

Senere i uken skal Lund Poulsen i et møte i Brussel, der opplæring av ukrainske jagerflypiloter trolig blir ett av temaene. Han viser til at USA har bedt Danmark og Nederland stå i spissen for å omskolere ukrainske piloter så de kan fly F-16-fly.

– Det gir ikke mening å donere F-16-fly dersom man ikke er i stand til å fly dem og vedlikeholde dem, sier forsvarsministeren.