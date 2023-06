Kina er New Zealands største handelspartner.

– Forholdet til Kina er blant de viktigste, mest omfattende og komplekse som New Zealand har, sier Hipkins.

New Zealand er med i etterretnings- og sikkerhetsalliansen som omfatter Australia, Storbritannia, Canada og USA. Men landet har historisk sett stått for en mer forsonende tilnærming til Kina enn det New Zealands allierte gjør.