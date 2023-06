Rambo såret i rakettangrep i Ukraina – får ny start i Ungarn

Den tre år gamle schæferhunden hadde følge av ukrainske soldater på frontlinjen i krigen øst i Ukraina. I et rakettangrep ble halve ansiktet ødelagt av splinter. Man var usikker på om Rambos liv sto til å redde, men treåringen ble hasteoperert og overlevde.

Nå er han flyttet til Ungarns hovedstad Budapest der han har begynt å få opptrening som politihund. Rambo lærer seg hvordan han skal møte barn, eldre voksne og personer med funksjonshemning, forklarer oberstløytnant Maria Stein.

Respekt og toleranse

Rambo får vist fram ferdighetene sine på politioppvisninger og rehabiliteringssentre, forklarer hun videre, og sier at oppvisning med politihunder er del av Budapest-politiets program for kriminalitetsforebygging. Målet er å lære unge mennesker å bli mer tolerante og respektere hverandres ulikheter, sier hun.

– I dag er det beklageligvis slik at barn gjør narr av hverandre fordi de bruker briller, fordi de har streng, fordi ørene ser rare ut eller hva som helst fordi de er annerledes. Med Rambo kan vi klare å få disse barna til å bli mer følsomme og vi kan vise dem at ja, han er skadd, han er annerledes, men han kan gjøre det samme som andre hunder, sier Stein.

Rambos overgang fra et liv ved soldatenes side til å bli politihund har vært lang. Det var i fjor at han ble truffet av splinter fra et rakettangrep. Noen av de ukrainske soldatene ble også såret i angrepet. Deler av Rambos hodeskalle forsvant. Kjeven ble ødelagt og det høyre øret fikk alvorlige skader.

Langvarig rehabilitering

Etter den første operasjonen ble Rambo fraktet til sikkerhet i det vestlige Ukraina. Der ble han tatt hånd om av Violetta Kovacs, som leder en ungarsk organisasjon som tar seg av schæferhunder i nød. Hun fraktet ham videre til et rehabiliteringssenter nær Budapest.

– Hunden trengte umiddelbar hjelp, sier Kovacs.

– Vi måtte operere ham igjen her i Ungarn fordi flere av tennene hans forårsaket stor smerte som følge av skadene. Dette krevde umiddelbart inngrep, sier hun.

Rambo måtte være på senteret i åtte måneder. Der ble kjeven rekonstruert, det høyre øret amputert og han fikk fjernet flere tenner. Han fikk opptrening i å omgås andre hunder, men man merket fra begynnelsen av at han var særlig glad i barn.

Gyula Desko i Budapest-politiet adopterte deretter Rambo. Han ga ham ytterligere opptrening og et hjem.

Inspirasjon for andre

Han omtaler Rambo som en veldig vennlig og snill hund som viser stor fremgang i treningen. At han overlevde var et mirakel, forteller Desko.

– Å arbeide med ham krever mer tålmodighet og mer oppmerksomhet, ettersom vi ikke vet hva slags psykiske problemer hodeskaden har gitt ham. Men Rambo er så åpen overfor folk og aksepterer dem, til tross for skadene og sjokket som rammet ham, sier Desko.

Det er disse kvalitetene som politistyrken håper vil kunne inspirere folk som møter Rambo, forteller Desko.

– Via Rambo som politihund kan man se at det er mulig å leve et fullgodt liv selv når man er skadet og at man kan tjene samfunnet og være i stand til å gjøre mangfoldige ting, sier Desko.