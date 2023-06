Minst ti døde i bussulykke i Australia

Ulykken skjedde da bussen kjørte utfor en rampe ved en rundkjøring i vinregionen Hunter, opplyser politiet i New South Wales mandag.

I tillegg til de ti som mistet livet, ble elleve andre skadd. 18 passasjerer slapp uskadd fra ulykken, som skjedde sent søndag kveld lokal tid nær byen Greta, rundt 180 kilometer nordvest for Sydney.

Lokale medier melder at det antas at bussen kom fra en bryllupsfeiring på en vingård i nærheten. Bussjåføren, en 58 år gammel mann, ble fraktet av politi til sykehus for testing og deretter pågrepet.

Senere mandag opplyste politiet at sjåføren er siktet for i alt ti tilfeller av uaktsom og skjødesløs kjøring.