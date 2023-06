Zelenskyj: Etterforskningen av dambruddet har startet

Det opplyste Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj søndag kveld. I sin daglige videotale sa han at representanter for domstolen har besøkt Kherson-regionen de siste dagene.

– Den første dagen etter katastrofen sendte statsadvokatembetet en tilsvarende forespørsel til Den internasjonale straffedomstolen om etterforskning av denne katastrofen, og arbeidet har allerede startet, sa han.

Zelenskyj sa at det var viktig at internasjonale juridiske eksperter så følgene av katastrofen, inkludert hendelser med beskytning av oversvømmede områder. Tjenestemenn sa at tre personer ble drept søndag i russisk beskytning av båter som fraktet evakuerte.

Presidenten sa at ukrainske redningsteam hadde evakuert rundt 4000 innbyggere fra berørte soner – inkludert områder på den russiskokkuperte østbredden av elven Dnipro.