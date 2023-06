Barr forsvarte søndag spesialadvokat Jack Smiths 37 punkters tiltale, og sa at dersom påstandene om at Trump med vilje beholdt hundrevis av strengt hemmelige dokumenter stemmer, er han ferdig.

– Jeg ble sjokkert over hvor sensitive disse dokumentene er og hvor mange det var … og jeg tror at punktene under spionasjeloven om at han med vilje beholdt disse dokumentene er godt fundert. Om bare halvparten av det er sant, så er han ferdig, sa Barr på Fox News søndag.

Skiller seg ut

Kommentarene fra Barr, som var Trumps justisminister fra februar 2019 til desember 2020, skiller seg ut. De kommer på et tidspunkt da mange andre fremtredende republikanere har nølt med å kritisere Trump, og heller tegnet et bilde av den alvorlige tiltalen som politisk motivert.

Trump skal møte i retten i Miami på tirsdag. Dette blir hans første rettsmøte der han blir konfrontert med anklagene.

I alt 31 av de 37 tiltalepunktene dreier seg om brudd på USAs spionasjelov. Trump anklages for å ha satt USAs nasjonale sikkerhet i fare ved å ha beholdt gradert forsvarsinformasjon, hindret etterforskningen, skjult dokumenter og gitt falsk forklaring.

De 31 punktene er knyttet til hemmelig og topphemmelig graderte dokumenter som han oppbevarte etter at han forlot Det hvite hus tidlig i 2021. En del av tiltalepunktene har strafferammer på opptil 20 års fengsel.

Trumps tidligere justisminister William Barr sier den tidligere presidenten er ferdig om tiltalen mot ham blir stående. Her skuer den tidligere presidenten utover tilhørere på et massemøte i North Carolina. Foto: George Walker Iv / AP

Trump fortsetter

Ifølge tiltalen oppbevarte han dokumentene på en tilfeldig måte i sitt hjem i Palm Beach i Florida. Han skal ha nektet å gi dem tilbake til myndighetene og forsøkt å skjule dem for FBI og til og med sin egen advokat etter at en storjury utstedte en stevning med krav om å overlevere alt klassifisert materiale.

Hans advokat Alina Habba, som ikke representerer ham i saken, sa til Fox News Sunday at Trump er uskyldig i anklagene, og vil forsvare seg kraftig i saken.

I en tale under en republikansk partikongress i Georgia lørdag antydet Trump at president Joe Biden, som er demokrat, har trukket i trådene for å få ham tiltalt for å hindre valgkampen hans. Han la ikke fram noen dokumentasjon som kunne støtte påstanden.

Trump sa til Politico lørdag at han ville fortsette sin presidentkampanje, selv om han ble dømt i saken.

Juridisk latterlig

Trump og hans allierte har på hver sin kant forsøkt å argumentere for at dokumentene er personlige.

– Han har all rett til å ha hemmeligstemplede dokumenter som han avgraderer i henhold til loven, sa Habba søndag.

Men Barr mener at påstanden om at dokumentene er Trumps personlige eiendom juridisk sett er helt latterlig.

Han viste til at opptegnelsene det refereres til i tiltalen er offisielle dokumenter utarbeidet av statlige etterretningsbyråer og derfor tilhører den amerikanske regjeringen.

– Slagplaner for et angrep på et annet land eller forsvarsdepartementets dokumenter om vår forsvarsevne, er ikke i noe univers Donald J. Trumps personlige dokumenter, sa han.