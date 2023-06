Ukrainas bakkestyrker sa i en uttalelse at soldater fra den 68. separate ranger-brigaden hadde «frigjort landsbyen Blagodatne» i Donetsk-regionen, og la også ut en film av soldater som fester et ukrainsk flagg på en bygning.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj innrømmet lørdag for første gang at motoffensiven mot de russiske okkupasjonsstyrkene er i gang. Militære eksperter påpeker imidlertid at forberedelsene har pågått lenge, og at ukrainske styrker de siste ukene har rettet en rekke angrep mot russiske depoter, forsyningslinjer og kommandosentraler.

Mye tyder på at ukrainske styrker nå er i ferd med å sette inn kraftige støt mot de russiske forsvarslinjene langs flere frontavsnitt. Flere avanserte vestlige våpen er også tatt i bruk for første gang, blant annet Leopard-stridsvogner.

Russland har bygget store festningsverk på okkupert territorium for å hindre ukrainske motangrep, sperrer som de ukrainske styrkene må passere for å kunne rykke fram.

Se video: Hvem angriper hvem: Ukraina slår tilbake

Fanger

Blagodatne ligger på grensen til Donetsk og Zaporizjzja, der det fra russisk hold er meldt om tunge ukrainske angrep den siste uka.

En militærtalsmann sier til ukrainsk TV at landets styrker tok til fange flere russiske og prorussiske soldater på stedet, og la til at det ukrainske flagget ble heist over landsbyen.

Russlands president Vladimir Putin sa denne uka at Kyivs offensiv allerede hadde begynt, men at den allerede mislyktes.

Russiske myndigheter har minst to ganger denne uka kunngjort at de har slått tilbake ukrainske angrep like ved landsbyen Velyka Novosilka, som ligger i nærheten.

Blagodatne ligger rundt 95 km nordvest for byen Mariupol ved Azovhavet. Russland erobret byen i fjor etter å ha beleiret og bombardert den.

Fire områder

Institute for the study of war (ISW) skrev lørdag i sin daglige statusoppdatering at Ukraina da gjennomførte offensive operasjoner i minst fire områder.

* Russiske kilder melder om ukrainsk aktivitet i Luhansk nær Bilohorivka.

* Ukraina melder om framskritt på Bakhmut-fronten. Russiske militærbloggere melder også om ukrainsk framrykning nordvest og nordøst for Bakhmut.

* Russlands forsvarsdepartement sier Ukraina angrep grenseområdet mellom Donetsk og Zaporizjzja, særlig ved Velyka Novosilka. Det er i dette området Blagodatne ligger.

* Geolokaliserte bilder tyder på at Ukraina også gjør framgang vest i Zaporizjzja ved Orikhiv.

Ukrainske tap

ISW påpeker at russiske styrker i Zaporizjzja forsvarer seg i henhold til gode taktiske, defensive doktriner. Russiske militærbloggere sier forsvaret i Sør-Ukraina bygger på tre komponenter: Tidlig oppdagelse og ødeleggelse av angrepsformasjoner, massiv bruk av anti-stridsvogn-våpen og minelegging av områder ved forsvarslinjen.

Militære eksperter har advart om at det vil bli krevende for ukrainerne å bryte gjennom de russiske linjene. De siste dagene har det også dukket opp en rekke bilder av ødelagte ukrainske stridsvogner, stormpanservogner og pansrede personellkjøretøy.

Bloggen Oryx følger de russiske og ukrainske tapene i Ukraina ved å verifisere bilder og opplysninger fra andre åpne kilder. Den har så langt ført opp tre ukrainske Leopard-stridsvogner på tapslisten. To franskproduserte lette stridsvogner av typen AMX-10 er også oppført som tapt, det samme er 15 amerikanskproduserte Bradley stormpanservogner.

Tallet på drepte og sårede soldater er uklart, siden partene som oftest ikke oppgir egne tap og gjerne overdriver fiendens.