Søket etter savnede fortsetter ved Kakhovka-demningen

Departementet opplyser at 32 byer og landsbyer med til sammen 3784 hus fortsatt står under vann på den ukrainske høyrebredden av elven Dnipro. Rundt 1400 redningsarbeidere deltar i rednings- og ryddearbeidet etter at demningen brast tidlig tirsdag morgen.

Det rapporteres også om at evakueringene fortsetter på den russiskokkuperte siden. Flere tusen beboere er evakuert på begge sider av elven.

Så langt er det meldt om 13 døde i katastrofen som ble utløst da demningen brast. De langsiktige miljøkonsekvenser er fortsatt uklare.

Søndag har vannstanden falt med rundt en halvmeter siden dagen før, og vannet står 4,18 meter over normalvannstanden. Ved demningen har vannstanden falt over sju meter siden tirsdag.

Ukraina anklager russerne for å ha minelagt demningen og så ødelagt den med en eksplosjon. Søndag sier viseforsvarsminister Hanna Maljar at dette ble gjort for å hindre ukrainske styrker i å rykke fram i sin offensiv.

Maljar hevder russerne trekker tilbake sine mest stridsdyktige enheter fra Kherson-regionen og mener dette understøtter teorien om at demningen ble ødelagt for å hindre en ukrainsk offensiv.

Russerne sier på sin side at demningen ble truffet av ukrainske raketter.