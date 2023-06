Nye kamper i Sudan etter at våpenhvilen utløp

Den korte våpenhvilen ga en hardt prøvet sivilbefolkning et pusterom og en mulighet til å handle inn mat og andre nødvendigheter.

I halvannen måned har den halvmilitære gruppen RSF kjempet mot regjeringshæren i landet. Saudi-Arabia og USA megler i konflikten og har forhandlet fram flere våpenhvileavtaler, som er blitt brutt gjentatte ganger.

Søndag gikk det bare ti minutter fra våpenhvilen utløp klokken 6 om morgenen til man igjen kunne høre artillerinedslag og sammenstøt i byen, sier vitner til nyhetsbyrået AFP.

Opptil 1800 mennesker er drept så langt i konflikten, ifølge The Armed Conflict Location and Event Data Project. Nesten to millioner er drevet på flukt, inkludert snaut en halv million mennesker som har søkt til flukt i nabolandene, opplyser FN.