Montenegro velger ny nasjonalforsamling

Søndagens valg er det første i Montenegro siden den provestlige presidenten Milo Djukanovic måtte gå i april.

Partiet Europa nå! (PES) leder på meningsmålingene med en oppslutning på 29,1 prosent. Partiet er – som navnet antyder – europavennlig og tar også til orde for tettere bånd med nabolandet Serbia. PES-leder Jakov Milatovic vant presidentvalget i april.

Det ligger riktignok ikke an til at PES får rent flertall, og partileder Milojko Spajic må trolig finne seg noen koalisjonspartnere for å kunne danne regjering.

EU-vennlige DPS er nest størst på målingene, med 24,1 prosent, mens de serbiske nasjonalistene i russiskvennlige Demokratisk Fornt er nummer tre med en oppslutning på 13,2 prosent.

Montenegro, med sine drøyt 600.000 innbyggere, er allerede medlem av Nato og har status som forhandlende kandidatland i EU.