Institute for the study of war skriver i sin daglige statusoppdatering at Ukraina gjennomførte operasjoner i offensiven i minst fire områder lørdag.

* Russiske kilder melder om ukrainsk aktivitet i Luhansk nær Bilohorivka.

* Ukraina melder om framdrift på Bakhmut-fronten og russiske militærbloggere melder om ukrainsk framrykning nordvest og nordøst for Bakhmut.

* Russlands forsvarsdepartement sier Ukraina angrep i grenseområdet mellom Donetsk og Zaporizjzja, særlig ved Velyka Novosilka.

* Geolokaliserte bilder tyder på at Ukraina også gjør framgang vest i Zaporizjzja ved Orikhiv.

ISW påpeker at russiske styrker i Zaporizjzja forsvarer seg i henhold til gode taktiske, defensive doktriner. Russiske militærbloggere sier forsvaret i Sør-Ukraina bygger på tre komponenter: Tidlig oppdagelse og ødeleggelse av angrepsformasjoner, massiv bruk av anti-stridsvogn-våpen og minelegging av områder ved forsvarslinjen.

Russisk skrekkvåpen angripes av ukrainsk drone

Dobbel effekt

Militærbloggere påpeker at mineleggingen har to effekter: Det skader ukrainske pansrede kjøretøy som forsker å bryte gjennom og det skader styrkene når de trekker seg ut fra områder igjen.

Ifølge ISW er det et gjenkjennelig mønster i hvordan offensiven utspiller seg sør i Ukraina. Ukraina får begrensede gjennombrudd og holder midlertidig nye posisjoner, før Russland driver dem tilbake.

– Dette taktiske mønsteret antyder at russiske styrker har beholdt en sunn defensiv doktrine, skriver de.

Samtidig peker ISW på ett håp russiske militærbloggere har: Elektronisk krigføring. I militærbloggene trekkes dette fram som en avgjørende faktor som kan forstyrre de ukrainske offensivene.

Nattsyn fra Vesten

En ukrainsk stridsvogn fyrer av et skudd i Tsjasiv Jar. Foto: Iryna Rybakova via AP / NTB

Ifølge bloggerne kan russiske avdelinger forstyrre ukrainsk kommunikasjon. De skriver at noen av Ukrainas mekaniske avdelinger ikke er forberedt på å kjempe uten kommunikasjon og med dårlig GPS-dekning.

Det trekkes fram at nettopp elektronisk krigføring er et område Russland har lyktes i å forbedre seg i siden fullskala-invasjonen startet.

Samtidig har Ukraina rustet opp med vestlig utstyr. Det har en effekt i offensiven. Særlig på natta, ifølge de russiske kildene ISW siterer. Nattsynet Ukraina får er nemlig langt bedre enn det russerne har. Det gjør at Ukraina kan gjennomføre effektive angrep på natta.

Zelenskyjs beskjed til Putin

President Volodymyr Zelenskyj bekreftet lørdag at motoffensiven er i gang. Han ville ikke gi noen detaljer om det, men ba journalistene viderebringe en beskjed til Putin om at Ukrainas generaler er optimister og har tro på offensiven.

Zelenskyj trakk på skuldrene da han fikk spørsmål om å kommentere Vladimir Putins påstand om at offensiven er i gang, men ikke har fremgang. Zelenskyj sier Putins kommentarer er interessante.

– Generalene er alle positive. Fortell det til Putin, sa han med et smil.