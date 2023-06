En 13 år gammel jente i Kina har brukt rundt 640.000 norske kroner av foreldrenes penger på mobilspill i år, og har tømt sparekontoen deres uten at de visste om det, skriver Insider.

Jentas mor oppdaget pengebruken sent i mai etter at hun fikk en telefon fra en lærer på datterens internatskole, som var bekymret for at hun var spillavhengig.

Hadde tilgang til passord

Da moren sjekket bankkontoen sin, oppdaget hun at det bare var syv øre igjen.

Hun oppdaget senere at fra januar til mai hadde datteren hennes brukt rundt 168.000 norske kroner på å kjøpe spillkontoer og nesten 300.000 norske kroner på kjøp inne i spill.

Slik forhindrer du kjøp i apper og spill Iphone: Gå til innstillinger og skjermtid-menyen Velg «slå på skjermtid» Gå inn på «innhold og personvern» Gå til «kjøp i itunes og app store» Velg krev passord til «krev alltid» og «ikke tillatt» på kjøp i app



Android: Last ned Family Link-appen til din egen mobiltelefon Gi barna en egen Google-barnebruker Family Link-appen, trykk på barnets navn Velg «administrer innstillinger» Velg «kontrollere på Google Play» Velg «godkjenning av kjøp og nedlastinger» og «krev godkjenning for alt innhold»



Kilde: Ice.no

Jenta overførte også penger til minst ti klassekamerater som ønsket å kjøpe spillprodukter for seg selv, noe som bringer den totale kostnaden til rundt 640.000 norske kroner.

– Jeg trodde aldri at en 13 år gammel jente kunne gjøre dette, jeg er i sjokk; hodet mitt føles som om det skal eksplodere, sier moren.

Datteren forteller gråtende at hun hadde koblet morens debetkort til mobiltelefonen sin, men visste ikke hvor pengene kom fra eller hvor mye hun brukte.

Hun sier at hun husket at moren fortalte henne kontopassordet ved en tidligere anledning da hun spurte om å få kjøpe noe annet. Hun sa at skolevennene hennes la merke til pengebruken hennes og maste på henne om penger.

– Hvis jeg ikke sendte det til dem, ville de plage meg hele dagen. Hvis jeg fortalte det til læreren, var jeg redd for at læreren ville fortelle foreldrene mine og at foreldrene mine ville bli sinte, forteller jenta.

Hun slettet også chat- og transaksjonslogger for å skjule betalingene fra foreldrene sine.

Restriksjoner

Moren sier at hun har kontaktet flere betalingsplattformer for å be om refusjon, men har enda ikke klart å hente inn tapene.

Historien om jentas pengebruk gikk viralt i Kina i slutten av mai, og fikk mer enn 140 millioner visninger på Weibo, Kinas versjon av Twitter.

Spilleavhengighet blant ungdom i Kina er så utbredt at landet har innført internettrestriksjoner for tenåringer og barn. Tenåringer i landet skal ikke spille videospill mer enn tre timer i uken.