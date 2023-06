Rundt 80 personer er også skadd som følge av at tak og vegger har rast sammen i deler av Khyber Paktunkhwa-provinsen.

Dødsfall og ødeleggelser er meldt i distriktene Karak, Bannu og Lakki Marwat i provinsen, sier Taimur Ali, som er talsperson for regionens kriseetat. Ifølge Ali kan dødstallet komme til å stige.

I forrige måned omkom et titall personer i et snøskred etter kraftig snøvær i området, noe som er uvanlig for sesongen.