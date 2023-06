Canadas statsminister med milliardløfte på besøk i Ukraina

I tillegg til løfte om militær hjelp for 500 millioner canadiske dollar – drøyt 4 milliarder kroner – sier Trudeau at Canada skal være med i den internasjonale innsatte for å lære opp ukrainske jagerflypiloter.

På en pressekonferanse i Kyiv sa statsministeren også at Canada har beslaglagt et russisk Antonov fraktfly som landet i Canada i fjor og skal begynne prosessen med å overdra flyet til Ukraina.

I den ukrainske hovedstaden møtte Trudeau president Volodymyr Zelenskyj, og han besøkte et minnesmerke over soldatene som er drept i kamper med russiske og russiskvennlige styrker siden 2014. Finansminister og visestatsminister Chrystia Freeland var også med på reisen til Kyiv.

Canada er ett av landene utenfor Ukraina der det bor flest ukrainere og personer av ukrainsk avstamning. Nato-landet har bidratt med både militær og økonomisk støtte siden den russiske invasjonen i februar i fjor.