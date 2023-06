Den høytstående Taliban-offiseren Safiullah Samim var blant de drepte i angrepet i Faizabad.

Ytterligere 30 personer ble skadd i angrepet, som skjedde under en seremoni til minne om en ledende Taliban-tjenestemann som ble drept av IS to dager tidligere.

Meldingen der IS sier de står bak angrepet ble lagt ut på en Telegram-kanal tilknyttet is, men det har så langt ikke vært mulig å få en uavhengig bekreftelse av påstanden.