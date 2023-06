Republikanere hardt ut mot Trump-tiltalen: – Dette godtar vi ikke

Flertallsleder Kevin McCarthy i Kongressen sier at avgjørelsen om å tiltale Trump kommer til å opprøre nasjonen.

– Det handler om rettferdighet for alle, noe vi ikke ser i dag. Dette godtar vi ikke, sier han.

Et av stjerneskuddene i partiet, Florida-guvernør Ron DeSantis, kritiserer også avgjørelsen. Han nevner imidlertid ikke Trump ved navn. DeSantis og Trump er på kollisjonskurs siden begge vil bli presidentkandidat.

– Hillary hadde epostene sine. Er det en annen standard for en utenriksminister fra Demokratene enn for en president fra Republikanerne, sier han med henvisning til epostskandalen som forfulgte Hillary Clinton.

– Råttent

Senator John Barrasso, en av Republikanernes ledere i Senatet, sier at tiltalen ser ut til å være urettferdig.

– Store mengder hemmelig materiale ble funnet i president Bidens garasje i Delaware. Ingen tiltale. Hillary Clinton hadde en dataserver i huset sitt med hemmelige dokumenter. Ingen tiltale. Man kan ikke unngå å spørre hvorfor dette skjer, sier han.

– Det føles politisk og det er råttent, legger han til.

– Er i krig

Kongressmannen Andy Briggs går lenger.

– Vi er nå i en krigsfase. Øye for øye, sier han.

Andre republikanere forsøker imidlertid å få partiet til å ta tiltalen på alvor.

– Fakta som legges fram her er ødeleggende med tanke på Donald Trumps oppførsel. Jeg tror det er noe vi som parti må se på, sier Chris Christie, tidligere guvernør.

Sarah Matthews som var pressetalsperson for Trump i Det hvite hus, sier at alle republikanerne som har forsvart Trump har gått på en smell.

– Denne tiltalen er høyst detaljert og urovekkende, sier hun.

Drittshow på do

Tonen fra Demokratene er ikke overraskende en annen. Senator Debbie Stabenow viser til opplysningen om at Trump hadde hemmelige dokumenter på badet.

– For et drittshow, sier hun.

President Joe Biden sier på sin side at han ikke har diskutert saken med justisminister Merrick Garland og at han heller ikke kommer til å gjøre det.

Dokumenter flere steder

Trump er tiltalt på 37 punkter – hvorav 31 av dem dreier seg om brudd på USAs spionasjelov. Det fremkommer i tiltalen, som nå er offentliggjort.

Det er gjort funn av store mengder hemmelige dokumenter i Trumps bolig i Mar-a-Lago. Ifølge tiltalen ble det funnet graderte dokumenter i boligens dusjrom, baderom, soverom, på et kontor og i et lagerrom under husransakelsen.

Dokumentene handlet blant annet om USAs og andre lands atomvåpen og militære kapasitet, samt hvilke områder USA potensielt kan være sårbart på.

Trump nekter for å ha gjort noe galt.