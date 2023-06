Det søramerikanske landet er rammet av skyhøy og langvarig inflasjon. Mens vi her hjemme snakker om en prisvekst på godt under 10 prosent, er prisveksten i Argentina på et annet nivå.

Sentralbanken har nå oppjustert anslaget for hvor høy prisveksten blir på i år. Tidligere i år anslo ekspertene sentralbanken har intervjuet en inflasjon på 126 prosent, nå tror de den blir på 149 prosent.