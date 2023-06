Komité vil legge fram Johnson-rapport

Johnson trakk seg fredag som parlamentariker etter å ha blitt informert om hvilken vei det går med komiteens rapport. Johnson anklager komiteen for å ha ignorert sannheten.

Detaljene i rapporten er ikke kjent for offentligheten.

En talsperson for komiteen sier ifølge Sky News at den skal møtes mandag med ønske om å offentliggjøre rapporten raskt. Talspersonen anklager Johnson for å ha gjort skader på parlamentets integritet med sine uttalelser.

Granskningen har handlet om hvorvidt Johnson snakket sant eller ikke til Parlamentet i granskningen av partygate, skandalen om fester i statsministerens kontor i pandemitida.