Det sier regjeringens talsmann Steffen Hebestreit.

Han sier statsministeren har fulgt saken de siste dagene, og at anklagene «må ryddes opp i». Hebestreit la til at debatten om hva som eventuelt må gjøres i musikkbransjen, bør holdes i musikkbransjen.

Flere kvinner har stått fram og sagt at de er blitt dopet ned og rekruttert til å delta i seksuelle aktiviteter med Lindemann på fester etter bandets konserter. Saken begynte å rulle etter at en ung irsk kvinne fortalte i sosiale medier at hun var blitt dopet ned etter en konsert i Vilnius og at Lindemann hadde lagt an på henne. Den 60 år gamle frontfiguren avviser anklagene kategorisk og har nå skaffet seg advokat.

I kjølvannet av anklagene har gruppen har avlyst festene etter konserter i München og Berlin.