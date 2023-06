Kvinner forteller om seksuelle overgrep i krigsherjede Sudan

Sudans krig har hittil krevd minst 1.800 menneskeliv og fordrevet over 1,5 millioner mennesker. Nå kommer også historiene om voldtektene og overgrepene mot kvinner og barn.

Zeinab flyktet fra den krigsherjede hovedstaden Khartoum i en minibuss, da de ble stanset av den halvmilitære Rapid Support Force-militsen (RSF). Zeinab, hennes yngre søster, to andre kvinner, en av dem med en baby, ble voldtatt.

– Jeg ble holdt av en mann mens en annen voldtok meg. Da han var ferdig, byttet de, forteller hun til nyhetsbyrået AFP.

Kvinnene slapp til slutt fri, og de flyktet til Madani som ligger 200 kilometer unna. Der meldte de overgrepene til politiet og dro til sykehus.

– Vi er ikke de første kvinnene dette har skjedd med, eller de siste, understreker Zeinab.

Dusinvis av kvinner har rapportert om lignende angrep – i hjemmene deres, ved veikanten og andre steder – siden krigen brøt ut i midten av april mellom hæren og RSF.

Anonyme av frykt

Nyhetsbyrået AFP har snakket med en rekke overlevende, aktivister og leger. De fleste har bedt om anonymitet eller, som Zeinab, brukt et pseudonym i frykt for represalier mot dem eller familien.

Også Sudans hærsjef Abdel Fattah al-Burhan og RSF, ledet av Mohamed Hamdan Daglo, har anklaget sine fiender for å begå slike overgrep.

Menneskerettighetsadvokat Jehanne Henry opplyser at begge sider er kjent for tidligere å ha begått beryktede seksuelle voldshandlinger.

Den statlige enheten for bekjempelse av vold mot kvinner og barn har dokumentert 49 overgrep i løpet av de to første ukene av krigen.

Ingen føler seg trygge

I alle unntatt seks tilfeller identifiserte overlevende gjerningsmenn i RSF-uniform, opplyser lederen for enheten, Sulaima Ishaq al-Khalifa. Hun legger til at det kommer inn nye rapporter om overgrep hele døgnet.

– Det er ikke en eneste kvinne i Khartoum nå som føler seg trygg, ikke engang i sitt eget hjem, mener hun. Menneskerettsforkjemperen har vært leder for enheten for bekjempelse av vold mot kvinner ved departementet for sosial utvikling i Sudan siden november 2019

Strid mellom mektige menn

Striden står mellom Sudans to mektigste menn, hærsjefen al-Burhan og hans tidligere nestkommanderende, krigsherren Dagalo, ofte omtalt som Hemetti.

Dagalo leder den halvmilitære RSF-militsen. Den har sitt utspring i Janjaweed-militsen som regimet brukte for å slå ned et opprør i Darfur tidlig på 2000-tallet.

Rundt 300.000 mennesker ble drept, 2,7 millioner ble ifølge FN drevet på flukt. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) anklager militsen og tidligere president Omar al-Bashir for folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, inkludert voldtekt.

Nye massevoldtekter

De verste kampene i vår har rast i Khartoum og Darfur-regionen

– Nå rapporteres det igjen om massevoldtekter i Darfur, sa Adjaratou Ndiaye, FNs kvinnerepresentant i Sudan.

I ett tilfelle ble 12 kvinner stoppet av en gruppe væpnede menn i slutten av april. De beordret til å være med på å «plyndre et lager», forteller Amna, en lokal menneskerettighetsforkjemper.

– Da de var inne, hørte de dørene bli låst, og de ble voldtatt alle sammen. Kvinnene var også i følge med menn som ble tvunget til å voldta dem. Det var menn i RSF-uniformer som sto bak volden.

Amna sa at hun og andre menneskerettsforkjempere har registrert flere saker i Darfur, det yngste offeret var 14 år.

– Kvinner og jenter har blitt bortført til et hotell RSF har tatt kontroll over. Der er de blitt holdt i to- tre dager, og voldtatt gjentatte ganger.

Toppen av isfjellet

Mange saker er blitt rapportert av sivilsamfunnsgrupper kjent som motstandskomiteer, som lenge har kjempet for demokrati.

– Vi ser bare toppen av isfjellet, mener en forsker fra Sudanese Women Rights Action (SUWRA).

Et medlem av grasrotorganisasjonen Motstandskomiteen forteller om et annet angrep i forrige måned der tre soldater fra hæren stormet et hjem nord i Khartoum. Der slo de sønnen og voldtok både mor og datter.

– Naboene deres hørte dem skrike i timevis, forteller medlemmet.

En advokat som lenge har dokumentert seksuelle overgrep fra sikkerhetsstyrkene, mener at den seksualiserte volden nå påvirker alle deler av det sudanske samfunnet.

– Vi har sett voldtekt av unge jenter og gamle kvinner, mødre med barna sine. For gjerningsmennene spiller det ingen rolle hvem de voldtar, fastslår hun.

Mangel på hiv-medisin

Midt i krigens redsler sliter helsearbeidere med et annet problem, nemlig mangelen på HIV-medisiner og nødprevensjon.

– Situasjonen er katastrofal, sier et medlem av sentralkomiteen for sudanske farmasøyter.

Aktivister og medisinsk personell prøver å dokumentere hvert overgrep. Målet er å sikre at personene bak overgrepene skal straffes.

Oppgaven med å dokumentere overgrepene er farlig.

– Hver gang man beveger seg ut kan man bli stoppet og anklaget for å være informant for den ene eller andre siden, sier en aktivist.

Zeinab håper voldtektsmennene en dag vil bli straffet. Hun anmeldte forholdet i håp om at andre skulle slippe å oppleve det samme.

– Men selv da jeg leverte inn anmeldelsen gjorde jeg det i visshet om at det ikke ville komme noe ut av det. De kommer aldri til å få tak i mennene som gjorde dette, sier hun resignert.