Norge gir 150 millioner i flomstøtte til Ukraina

Pengene gis til FN og Røde Kors-bevegelsen, og Ukrainske myndigheter får også tilbud om fem konteinere med flomvernutstyr til en verdi av 7,5 millioner kroner.

– Den norske støtten bidrar til å nå ut med livreddende nødhjelp til tusenvis av mennesker i Sør-Ukraina som er rammet av ødeleggelsene, sier Huitfeldt.

Store områder langs elva Dnipro er rammet av flom etter at Kakhovka-demningen ble ødelagt tidligere i uka.

– Vi har utstyr til flomvern som Ukraina trenger. Dette blir nå gjort klart for å sendes til de som trenger det. Jeg er glad for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og andre beredskapsaktører har kunnet handle raskt i denne situasjonen, slik at vi kan tilby dette utstyret allerede nå, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).