Donald Trump er tiltalt i dokumentsaken

– Den korrupte Biden-administrasjonen har informert advokatene mine om at jeg er tiltalt, skriver Trump på sin egen plattform Truth Social.

Trumps-advokat Jim Trusty bekreftet et intervju med CNN at det er tatt ut sju tiltalepunkter mot ekspresidenten. De hadde torsdag kveld ikke fått tiltalen, men det har kommet inn en stevning på epost.

– Det er språk i den som antyder hva de sju tiltalepunktene er. Det er ikke 100 prosent sikkert at alle er separate tiltalepunkter, sa Trusty. Han la til at de fleste har utspring i en anklage om brudd på spionasjelovgivningen, en anklage han kaller «latterlig».

Trusty la til at det også er flere tiltalepunkter om hindring av rettsforfølgningen og også falsk forklaring. Han bekreftet at Trump vil møte i rettsmøtet i den føderale domstolen i Miami tirsdag.

Hevder han er uskyldig

Justisdepartementet har ikke bekreftet tiltalen.

– Jeg hadde aldri trodd at noe sånt kunne skje med en tidligere amerikansk president, skriver Trump.

– Jeg er en uskyldig mann, skriver han videre i store bokstaver.

Flere amerikanske medier meldte onsdag at Trump har fått et såkalt «target letter» fra justisdepartementet, som ofte sendes til personer som er i ferd med å bli tiltalt av en storjury i føderale straffesaker.

To saker

Føderale myndigheter etterforsker Trump for håndteringen av hemmelige dokumenter etter han forlot Det hvite hus og for angivelige forsøk på å klynge seg fast til presidentmakten etter valgnederlaget i 2020.

FBI-agenter tok seg i august 2022 inn i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida og fant rundt 13.000 dokumenter. Rundt 100 av disse var merket som hemmelige, selv om Trumps advokater tidligere hadde sagt at alle graderte dokumenter var overlevert til amerikanske myndigheter.

Etterforskningene ledes av spesialetterforsker Jack Smith.

Trump er allerede tiltalt av myndigheter i New York i den såkalte hysjpengesaken. Han er den første presidenten i amerikansk historie til å bli tiltalt i en straffesak.

Favoritt blant republikanerne

Trump er favoritt til å vinne republikanernes nominasjonskamp og bli Joe Bidens motkandidat i presidentvalget neste år.

Han har vært involvert i en lang rekke kontroverser som kunne ha ødelagt karrieren til andre politikere. Han beskriver seg som offer for en politisk heksejakt, og anklager amerikanske myndigheter for å arbeide mot ham.

Trumps ledelse over de andre republikanske kandidatene har bare økt på målingene siden han ble tiltalt i New York-saken.

Mindre enn 20 minutter etter at han kunngjorde at han blir tiltalt i dokumentsaken, begynte Trump å bruke den til å be om valgkampdonasjoner, skriver AP.

Skarpe reaksjoner

Det hvite hus har ikke villet kommentere nyheten om tiltalen. En talsperson sier at de ikke kjente til tiltalen, og at de først hørte om den via pressen.

Fra republikansk hold har kritikken haglet.

– Biden-regimet, som har innsett at de ikke kan slå eller jukse seg til en ny seier, har tatt det uhørte steget det er å tiltale president Trump, sier talsperson Karoline Leavitt for Make America Great Again Inc., en innsamlingsgruppe som støtter Trumps valgkamp.

Speaker Kevin McCarthy sier at «alle amerikanere som tror på rettsreglene, står sammen med president Trump».

– I dag er virkelig en mørk dag for Amerika, sier han. Videre heter det at det er «samvittighetsløst av en president å tiltale den fremste kandidaten som utfordrer ham».

Florida-guvernør Ron DeSantis, som regnes som den kanskje sterkeste utfordreren til Trump i den republikanske nominasjonskampen, omtaler tiltalebeslutningen som «å gjøre våpen av rettsvesenet» i en Twittermelding.