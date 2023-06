Ukraina: En person drept i russiske granatangrep under evakuering i Kherson

– På grunn av målrettede angrep fra okkupantene under evakuering i byen døde en sivil. Ytterligere to personer ble såret, sier Khersons påtalemyndighet i en uttalelse torsdag ettermiddag.

Ukraina tok tilbake kontrollen over den regionale hovedstaden Kherson i november, men byen er fortsatt innenfor rekkevidde for russiske angrep.

I en nærliggende landsby ble også fire lokale skadd i granatangrep, ifølge ukrainske myndigheter.

Russland anklager på sin side Ukraina for å ha drept to mennesker på et evakueringspunkt i en russisk-kontrollert del av regionen.