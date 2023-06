Kilder: Kina skal tjuvlytte på USA fra Cuba

En hemmelig avtale gir Kina en lyttepost rundt 15 mil fra den amerikanske kysten.

Derfra kan de fange opp elektronisk kommunikasjon fra hele det sørøstlige USA, som blant annet huser en rekke militærbaser, skriver Wall Street Journal. De viser til amerikanske tjenestemenn med innblikk i høyt graderte dokumenter.

Den hemmelig avtalen innebærer også at kineserne kan overvåke kysttrafikken fra den nye basen, som avisen omtaler som en geopolitisk utfordring fra Kinas side.

Amerikanske tjenestemenn med kjennskap til saken sier de to landene har inngått en prinsippavtale om lyttestasjonen. Kina skal betale Cuba, som har et stort behov for kontanter, flere milliarder dollar for å få bygge det nye etterretningsanlegget.

Den korte avstanden mellom Cuba og USA gjør at avsløringen har fått alarmen til å gå i president Joe Bidens regjering.

USA ser på Kina som sin viktigste økonomiske og militære rival. En avansert kinesisk base i nabolaget kan utgjøre en trussel uten sidestykke.

Se video:Kinesisk jagerfly med «aggressiv» manøver.