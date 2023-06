Åtte barn skadd i knivstikking på lekeplass i Frankrike – tre er livstruende skadd

Ifølge øyevitner ble barna angrepet av en mann rundt klokken 9.45 mens de lekte på en lekeplass nær en innsjø i byen, melder den franske avisen Le Dauphiné Libéré.

Politiet opplyser at åtte barn og en voksen er skadd. Tilstanden er kritisk for tre av barna, som alle er rundt tre år gamle, sier politiet.

Innenriksminister Gérald Darmanin skriver på Twitter at gjerningsmannen har blitt pågrepet takket være en rask reaksjon fra politiet. Han er i Brussel for å delta i møter i Det europeiske råd, men har avbrutt reisen for å dra hjem til Frankrike og Annecy.

Gjerningsmannen skal ha syrisk opprinnelse og er født i 1991, ifølge avisen Le Dauphiné Libéré. AFP siterer en politikilde som sier mannen er asylsøker.

Statsminister Élisabeth Borne er på vei til stedet, opplyser en talsperson for hennes kontor. En debatt i parlamentet i Paris ble avbrutt for å holde ett minutts stillhet for ofrene, ifølge TV-kanalen BFMTV.

Annecy ligger i de franske alpene, rundt 100 kilometer øst for storbyen Lyon.