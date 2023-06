Kinas flyvåpen fløy nær Taiwan igjen

Det var rundt klokka 5 lokal tid at en rekke jager- og bombefly fløy inn i et luftrom som Taiwan overvåker. Det er ikke en del av Taiwans territorielle luftrom, men overvåkes for å gi luftvernet og flyvåpenet mer tid til å svare.

Kina anser Taiwan som sitt eget territorium og har jevnlig gjennomført slike inntrenginger de siste tre årene. Noen av flyene fløy sørøst for Taiwan og krysset inn i det vestlige Stillehavet for å gjennomføre øvelser, ifølge Taiwans forsvarsdepartement.

Taiwan sendte selv ut fly og skip for å overvåke den kinesiske aktiviteten.