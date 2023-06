Amnesty anklager Taliban for tortur og utenomrettslige henrettelser

Rapporten dokumenterer groteske overgrep begått av de afghanske makthaverne, til tider rettet mot helt vilkårlige ofre. Hensikten skal være å skremme lokalbefolkningen.

– Verden glemmer Afghanistan, og Taliban utnytter det til å begå grove overgrep mot befolkningen, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

Rapporten «Your Sons Are In The Mountains’: The Collective Punishment of Civilians In Panjshir by Taliban» dokumenterer blant annet hvordan Taliban i minst tre tilfeller har torturert bønder til døde i Panjshirdalen.

Bakgrunnen var at de tre tradisjonen tro hadde sendt dyrene sine til fjells om sommeren, men uten å innhente tillatelse fra lokale Taliban-tjenestemenn.

Likene av de tre mennene viste omfattende tegn til tortur, konkluderer Amnesty.

Grusom taktikk

Amnesty-rapporten dokumenterer hvordan Taliban har gjennomført massearrestasjoner på opptil 200 gutter og menn om gangen, som deretter blir holdt i varetekt i alt fra timer til måneder. Dette fordi de mistenkes for tilhøre opprørsbevegelsen NRF, som har tilhold i Panjshirdalen.

– Tusenvis av mennesker blir ofre for Talibans vedvarende undertrykkelse, som åpenbart er ment å skremme og straffe, sier Amnesty Internationals generalsekretær Agnès Callamard.

– Talibans grusomme taktikk med målrettet å gå etter sivile som følge av mistanke om tilknytning til NRF, sprer frykt og elendighet. Talibans målrettede overgrep mot sivile i Panjshir må umiddelbart stanse, krever hun.

Massehenrettelse

Amnestys eksperter har blant annet analysert og verifisert fem videoer som viser hvordan Taliban i september 2022 gjennomførte en massehenrettelse av fanger. Den første videoen viser hvordan seks bakbundne NRF-medlemmer blir ført opp en bratt åsside utenfor landsbyen Pochava.

De neste videoene viser hvordan fangene får bind for øynene, for deretter å bli skutt med rifler og automatgevær rett etter soloppgang. Likene faller deretter nedover åssiden.

Videoen viser hvordan fem av fangene ble drept, men et vitne forteller til Amnesty at ni menn ble drept i denne massehenrettelsen.

Lang liste

– Listen over krigsforbrytelser og andre brudd på internasjonal humanitær lov begått av Taliban i Panjshir er omfattende, konstaterer Egenæs.

– Utenomrettslige henrettelser, tortur, gisseltaking, ulovlig internering og påtenning av sivile hjem. Hver enkelt handling er avskyelig, og denne oppførselen utgjør i sum kollektiv straff. Det er i seg selv en krigsforbrytelse, sier han.

Må samle beviser

Afghanerne ble utsatt for overgrep og krigsforbrytelser lenge før Taliban kom til makten høsten 2021, uten at de skyldige er stilt til ansvar for dette, konstaterer Amnesty i rapporten.

Mangel på instanser som kan sikre straffeforfølgelse av slike forbrytelser, innebærer en alvorlig risiko for at beviser skal bli ødelagt eller forsvinne, frykter de.

Amnesty International ber på nytt FNs menneskerettighetsråd om å etablere en uavhengig internasjonal mekanisme for Afghanistan, med mandat til å overvåke, rapportere, samle og bevare bevis for fremtidig internasjonal straffeforfølgelse.

Menneskerettsorganisasjonen ber også om at FNs spesialrapportør for Afghanistan får de ressurser som kreves, og at FNs medlemsland og Den internasjonale straffedomstolen (ICC) følger opp det som avdekkes.