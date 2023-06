Sammenstøt etter israelsk raid i Ramallah

Israel sier aksjonen var for å rive huset til en «terrorist som sto bak bombeangrepet i Jerusalem i november». To personer ble drept i de to eksplosjonene, og minst 14 ytterligere ble såret.

Et vitne forteller til Reuters at en stor militærkolonne ankom sentrum av Ramallah, der den palestinske regjeringen holder til, og at hundrevis av palestinere samlet seg i området.

Noen palestinske ungdommer kastet steiner på de israelske soldatene, som skjøt med skarpt og kastet sjokk- og tåregassgranater tilbake, ifølge vitnet.

Ifølge det palestinske helsedepartementet ble minst seks personer tatt til sykehus for behandling, blant dem tre med skuddskader.

Volden har blusset opp på Vestbredden det siste året. Ifølge palestinske myndigheter har minst 158 palestinere blitt drept av israelske styrker siden januar. Israels utenriksminister oppgir at 20 israelere og to utlendinger er drept i palestinske angrep i samme tidsrom.