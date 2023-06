Hundrevis av dyr i dyrehage trolig døde etter demningskollapsen i Ukraina

Innehaveren Olena Navrozka antar at alle de anslagsvis 300 dyrene i dyrehagen i Nova Kakhovka, blant annet apekatter, esler og ponnier, er døde. Det forteller hun til den ukrainske avisen Pravda.

Hun hevder at russiske soldater, som okkuperte Nova Kakhovka i fjor, gjorde det umulig å evakuere dyrene.

Også andre steder er dyr berørt av oversvømmelser etter demningskollapsen natt til tirsdag.

Et videoopptak i sosiale medier viser svaner på en oversvømt plass foran et rådhus. Et annet opptak, som ukrainsk politi har delt, viser en politibetjent som redder en hund fra vannmassene. Andre bilder og videoer viser en hjort som reddes fra vannmassene, bevere i oversvømte gater i Kherson, og folk som redder kyr fra stigende vannstand.

Ukrainas innenriksdepartement har oppfordret folk i en eventuell evakueringssituasjon til å ikke etterlate kjæledyr i bur eller bånd.

Ukraina og Russland anklager hverandre for å ha sprengt demningen.