Kina er svært bekymret over demningskollaps i sør-Ukraina

– Vi er alvorlig bekymret over skadene på demningen ved Kakhovka vannkraftverk, sier talsperson Wang Wenbin ved det kinesiske utenriksdepartementet i en uttalelse onsdag formiddag.

Han understreker at Kina er spesielt bekymret for de humanitære, økonomiske og økologiske konsekvensene for regionen i sør-Ukraina.

– Vi oppfordrer alle parter i konflikten til å overholde internasjonal humanitær lov og gjør sitt beste for å beskytte sikkerheten til sivile og sivile anlegg, sier Wang.

Kakhovka-demningen sør i Ukraina brast natt til tirsdag, trolig som følge av en eksplosjon, og store områder på begge sider av Dnipro-elven oversvømmes av vann.

Ukraina og Russland anklager hverandre for å stå bak ødeleggelsen av demningen.