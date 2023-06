Russlands president Vladimir Putins militære styrker har bygget et nettverk av skyttergraver over hele den russiskokkuperte delen av Ukraina, men det er usikkert om de vil være fullstendig effektive, skriver Newsweek.

«Soldatene er stort sett skyteskiver, og fienden vil forsøke å bombe eller gasse dem ut», forteller Guy McCardle, sjefredaktør i «Special Operations Forces Report» om det å utføre skyttergravskrig.

I de seneste månedene har satellitter fanget bilder av skyttergraver og andre hindringer som blant annet betongbarrierer, som russiske styrker har satt opp i Ukraina.

Disse defensive tiltakene er satt i verk mens Russland venter på den varslede ukrainske motoffensiven.

Droner og artilleri

Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder ved Stabsskolen, professor-II ved Høgskolen i Innlandet, og dosent ved Försvarshögskolan i Stockholm. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Forskningsleder ved Stabsskolen, Tormod Heier sier til ABC Nyheter at skyttergraver blir sårbare når de ikke er godt nok integrert i et bredt forsvarssystem der de ulike skyttergravene samarbeider om å forsterke hverandres plasseringer.

– Samtidig er russerne kjent for feltarbeid i frontlinjen, og vil ha hatt flere måneder på å forberede et nokså sterkt nettverk av ulike beskyttelsestiltak, forteller Heier.

Droner vil spille en viktig rolle fortsetter Heier:

– Droner og artilleri vil være et veldig viktig våpen for ukrainerne, fordi det å gå på offensiven og kjempe inn mot de russiske skyttergravene og forsvarsstillingene er veldig krevende.

– I tillegg er ikke den ukrainske styrken veldig stor, så de er utsatt for slitasje. Droner og artilleri blir da veldig viktig for å redusere den ukrainske slitasjen og opprettholde momentum så lenge som mulig, sier Heier.

Mangel på ammunisjon og motivasjon

Heier tror at russerne vil «forsøke å bite seg fast i skyttergravene, til luften har gått ut av den ukrainske offensiven», men peker på at de russiske styrkene i skyttergravene er dårlig ledet og har dårlig motivasjon:

– Det betyr at de lett kan bli utsatt for panikk og en uorganisert tilbaketrekning. Da vil de stå i et krysspress mellom fryktbasert ledelseskultur og en fremrykkende ukrainsk styrke med avansert forsvarsmateriell.

Heier trekker også fram en dalende tendens i russisk artilleri og ammunisjonsforbruk, samt at det at de ser seg tvunget til å kjøpe ammunisjon fra Iran og Nord-Korea tilsier at den russiske forsvarsindustrien sliter med å opprettholde produksjonen.