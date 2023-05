En talsmann for tyske myndigheter kom med denne uttalelsen onsdag. Den britiske utenriksminister James Cleverly er av samme oppfatning.

– Ukraina har rett til å vise styrke utenfor sine grenser for å motsette seg Russlands invasjon, sa Cleverly.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Dette fikk den tidligere russiske presidenten Dmitrij Medvedev, nestlederen i president Vladimir Putins sikkerhetsråd, til å uttale at britiske tjenestemenn er et legitime militært mål. Han hevdet at Storbritannias støtte til regjeringen i Kyiv er å regne som en uerklært krig mot Russland.

Opptrapping

De siste ukene har det vært en opptrapping av aksjoner inne på russisk område, som antas å ha blitt utført enten av Ukraina eller av væpnede russiske motstandsgrupper som det foreligger lite informasjon om.

Tirsdag var det droneangrep mot flere mål i Moskva, uten at noen ble alvorlig skadd. Russiske myndigheter anklaget Ukraina for å stå bak angrepene, noe ukrainske myndigheter avviste.

En talsmann for Kreml uttrykte onsdag «bekymring» for det han betegnet som ukrainsk beskytning av mål i Belgorod-området, en grenseprovins mot Ukraina. Guvernøren i Belgorod sa at to tettsteder var blitt beskutt av ukrainsk artilleri, men at ingen personer var blitt skadd.

– I Sjebekino ble en bil og deler av en vei ødelagt av splinter. Det har også vært strømbrudd. Redningsmannskaper er på stedet, skrev guvernør Vjatsjeslav Gladkov på meldingstjenesten Telegram.

Samtidig opplyste Gladkov at Russland starter evakuering av hundrevis av barn i landsbyer nær grensen til Ukraina som følge av den forverrede situasjonen.

Se video: Drone treffer Kreml

Daglige angrep

Den russiske grenseregionen har den siste uka vært åsted for nesten daglige drone- og artilleriangrep, som lokale myndigheter hevder kommer fra den ukrainske siden av grensen.

– Situasjonen i grenselandsbyen Sjebekino forverres. I dag begynner vi å evakuere barn fra Sjebekino- og Graivoron-distriktene, sier Belgorod-guvernør Gladkov.

Han sier de første 300 barna allerede er evakuert til Voronezh, en by rundt 250 kilometer lenger inn i Russland.

Ifølge guvernøren var det flere nye rakettangrep mot Sjebekino natt til onsdag, og blant annet ble en lekeplass truffet. Ingen ble såret i angrepet.

Det ble onsdag også meldt at en drone styrtet ved et oljeraffineri i Krasnodar-regionen. Dette skjedde like etter at et branntilfelle ble meldt ved et raffineri 20 kilometer unna. Ledelsen ved raffineriet sa at det ikke var personskader og at driften ved industrianlegget ikke ble påvirket.